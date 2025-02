Tpi.it - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 11 febbraio su Rete 4

in onda112025 su4Questa sera, martedì 112025, su4 va in onda È, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualitàsettimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono lee glidi questa sera, 112025, di Èin onda dalle 21,20 su4.Lee glidi, 112025Donald Trump ha rivelato di una recente telefonata con Vladimir Putin ribadendo la sua volontà di incontrare presto il Presidente russo per poter «mettere fine alla guerra orribile» in Ucraina: i prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare la trattativa e chiudere il conflitto? Intanto in Italia non si placano le polemiche politiche sul caso Almasri e sui centri in Albania, per i quali si parla di un nuovo decreto a cui il Governo starebbe pensando per far ripartire i trasferimenti, anche togliendo la competenza ai giudici italiani.