Quotidiano.net - È ‘nato’ il Golfo d’America: Google Maps aggiorna la mappa tra Messico e Usa

Washington, 11 febbraio 2025 - Alla fine è successo: ilora esiste davvero. Ieriha cambiato il nome deldelin ‘Gulf of America’ per coloro che utilizzano la piattaforma all'interno degli Stati Uniti, rispettando così un ordine esecutivo del presidente Donald Trump. Il tycoon ha anche introdotto per il 9 febbraio il ‘Gulf of America Day’. È la prima vittoria geografica incassata da Trump, che all’indomani del suo insediamento non solo aveva annunciato la scelta di geolocalizzare sotto Stati Unitiuno dei golfi più grandi del mondo – situato nell'Oceano Atlantico, tra la costa Usa e il– ma ha cancellato dalle mappe Denali, ripristinando nome Mt.McKinley per la vetta più alta d'America, che si trova in Alaska. L’annuncio ufficiale diSheinbaum: “Chiamatela America messicana” Cancellata anche Denali SAN ANSELMO, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: In this photo illustration, an updatedmap shows the Gulf of America on February 10, 2025 in San Anselmo, California.