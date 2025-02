Bergamonews.it - È bergamasca la concorrente più giovane di “99 da battere” su RaiDue

lapiùdi “99 da”, il nuovo game show serale di. Si tratta di Matilde Carioli, classe 2006, appassionata di moda, tv e spettacolo, ambiti in cui nonostante laetà ha già svolto molti lavori.La trasmissione, che ha preso il via lunedì 10 febbraio alle 21.20 sulla seconda rete della tv pubblica, è condotta da Max Giusti e prevede complessivamente sei puntate. Originale e innovativa, si basa su un format che sta ottenendo molto successo in vari Paesi d’Europa.Vede la partecipazione di cento concorrenti tra i 18 e i 98 anni che verranno coinvolti in una serie di sfide di ogni tipo, giochi divertenti, originali, a volte assurdi ma sempre alla portata di tutti. L’unico obiettivo? Non arrivare mai ultimi. In ogni sfida, infatti, chi perde viene eliminato, dando via, così, a un conto alla rovescia che porterà i partecipanti da 100 a 1.