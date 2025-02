Digital-news.it - DVB-T vs DVB-T2: il futuro della TV digitale tra qualità 4K e maggiore efficienza

Leggi su Digital-news.it

Il passaggio da DVB-T a DVB-T2: un'evoluzione necessaria per una TVpiù efficiente e disuperiore. In un’epoca in cui ladell’immagine e l’ottimizzazione dello spettro radio sono diventate priorità per l’industria televisiva, il passaggio dallo standard DVB-T a DVB-T2 rappresenta una svolta cruciale nella ricezione del segnale televisivo. Entrambe le tecnologie hanno contribuito alla trasformazione del panorama audiovisivo, ma quali sono le differenze principali e quali vantaggi offre la nuova generazione?DVB-T: il pilastrotelevisioneterrestreIntrodotto nei primi anni 2000, il DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) ha segnato il passaggio dall’analogico alin molti Paesi, rivoluzionando la trasmissione televisiva. Grazie alla modulazione OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), ha reso possibile la trasmissione di più segnali sulla stessa frequenza, migliorando la resistenza alle interferenze e alla perdita di segnale.