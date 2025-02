Amica.it - Due pezzi cult dello stile casual scoprono il loro lato chic giocando con forme e accessori

Scegliere di indossare l’accoppiata giacca shearling e jeans in inverno? Niente di rivoluzionario. Questi due classici del guardarobadella stagione fredda, infatti, si trovano spesso a essere sfoggiati insieme nella vita di tutti i giorni, ma sempre in maniera molto informale. Eppure esiste anche la possibilità di renderli molto più sofisticati e dal piglio elegante. Tutto sta nello sceglierli dalle proporzioni e dallegiuste. Oltre che, poi, nell’aggiungere glipiù adatti allo scopo. Difficile? Non tanto. Ecco le strategie per avere successo senza troppo sforzo.Il binomio giacca shearling e jeans in versione elegante alla sfilata autunno inverno 2024/25 di Chanel (foto Spotlight Launchmetrics).