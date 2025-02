Ilfattoquotidiano.it - Droga sotto il parrucchino, spacciatore scoperto e arrestato 39enne dai carabinieri a Catania

Undiha tentato di nascondere lail, ma il suo stratagemma non è stato sufficiente a evitare l’arresto. Come riporta il quotidiano Leggo, idel nucleo Radiomobile del Comando provinciale, durante un controllo in viale Mario Rapisardi, hanno fermato l’uomo mentre era a bordo di un’auto con una donna di 40 anni. L’auto aveva destato sospetti, poiché era stata controllata nei giorni precedenti con a bordo quattro pregiudicati, e poco dopo era stata avvicinata da un 31enne tossicodipendente.Durante il controllo, i militari hanno trovato nel giubbotto deluna busta con 17 involucri di marijuana per un totale di circa 75 grammi, 260 euro e una confezione di mannitolo, utilizzato per il taglio della cocaina. Nella borsa della donna c’era invece una dose di crack.