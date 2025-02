Ilfattoquotidiano.it - “Drill Baby, Drill”: l’azione di Trump affossa gli sforzi internazionali per salvare il mare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

DivivoStiamo uccidendo il, giorno dopo giorno. Eppure è l’ecosistema sul quale si regge la vita sul Pianeta che abitiamo e che subisce quotidianamente l’impatto delle attività umane in maniera pesantissima. Anacronisticamente avanzano nel mondo tendenze scettiche o addirittura negazioniste. L’uomo, invece di adoperarsi per affrontare la crisi climatica, provocata dalle proprie attività, continua a spingere sull’acceleratore della crescita e prosegue, incurante, nella spoliazione delle limitate risorse naturali. “” è il mantra della nuova presidenza, iniziata con la firma di un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi, lo stop ai 4 miliardi di dollari di contributi al Green Climate Fund, la revoca delle concessioni agli impianti eolici offshore, il depotenziamento dell’Environmental Protection Agency (EPA) e l’irruzione del Dipartimento dell’Efficienza Governativa (DOGE) di Elon Musk negli uffici della NOAA, l’agenzia americana che studia il clima e formula previsioni meteorologiche.