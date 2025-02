Dayitalianews.com - Drammatico investimento sui binari: in tilt il traffico ferroviario tra Roma e Napoli

Tragedia suitra Fondi e Itri:bloccato sulla-Formia-La linea ferroviaria-Formia-è stata interrotta nel primo pomeriggio di oggi a causa di un grave incidente sui. Intorno alle 13:30, infatti, si è verificato unnel tratto compreso tra Fondi e Itri, rendendo necessaria la sospensione della circolazione per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.Disagi per i pendolari e modifiche alla circolazioneL’incidente ha causato ritardi e cancellazioni su diverse tratte, con conseguenti disagi per i pendolari che utilizzano abitualmente il treno per spostarsi trae il sud pontino. Trenitalia, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato variazioni e limitazioni per alcuni treni Intercity e Regionali:Il treno IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) –Termini (16:17) terminerà la sua corsa ad Aversa.