Dayitalianews.com - Drammatica partita a padel in provincia di Latina: Sergio, di 57 anni, muore stroncato da un malore

Leggi su Dayitalianews.com

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Itri, dove nella serata di domenicaRuggeri, 57, ha perso la vita mentre era impegnato in unadi. L’uomo, molto conosciuto in paese anche per il suo passato nel mondo del calcio, ha accusato unimprovviso all’interno di un impianto sportivo locale.Ilfatale durante laL’incidente si è verificato intorno alle 19:30, quando Ruggeri, impegnato nel gioco, ha improvvisamente accusato un malessere e si è accasciato sul campo. I presenti si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorritori del 118, che sono giunti sul posto nel minor tempo possibile.Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, purtroppo per il 57enne non c’è stato nulla da fare.