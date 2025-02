Calciomercato.it - Dramma nel calcio: cinque vittime durante una partita

In Colombia un fulmine ha colpitola finale di un torneo femminile uccidendopersone tra cui due calciatriciTragedia nel mondo del, più precisamente in Colombia. Quattro donne hanno infatti perso la vitauna, la finale di un torneo femminile che si disputa ogni anno. A riportarlo solo i media locali, che ne hanno parlato nei notiziari, rilanciata poi in Inghilterra dal ‘Daily Mail’ e altri tabloid. La causa è un fulmine che ha colpito proprio il punto in cui queste quattro donne si erano rifugiate.Fulmine in Brasile (Ansafoto) –mercato.itLaera infatti stata sospesa a causa del violento temporale in corso, che ha poi generato anche dei fenomeni elettrici. Non è purtroppo la prima volta che accade, soprattutto in Sudamerica. Jeidy Morales, Daniela Mosquera, Luz Lame ed Etelvina Mosquera sono i nomi delle quattro donne rimaste uccise, si tratta di due calciatrici impegnate nellae altre due che sarebbero delle assistenti chiamate a soccorrere e aiutare visto il violento fenomeno atmosferico.