Dovresti allenarti quando sei malato?

Siamo nel periodo dell'anno in cui sembra che tutte le nostre conoscenze abbiano l'influenza, il raffreddore o entrambe le cose. E mentre i tuoi due starnuti prendono la forma di un raffreddore vero e proprio, ti trovi a dovere decidere se andare in palestra o perdere un po' di peso. Magari, ti stai chiedendo se sia il caso di “sudare” con una corsa ad alta velocità o una lezione di yoga: la risposta è no. «Non è una cosa intelligente», ammonisce il dottor David Nieman, che insegna Scienze motorie all'Appalachian State University e dirige lo Human Performance Lab del North Carolina Research Campus. «Il sistema immunitario ha già da svolgere un enorme lavoro ogni giorno». Questo però non significa che devi sprofondare nel divano al primo colpo di tosse. Ecco tutto ciò che devi sapere sul restare attivo prima, durante e dopo uno dei comuni malanni invernali.