Thesocialpost.it - “Dovete massacrarli così”. L’orrore della guerra tra Russia e Ucraina in quel documento segreto, agghiacciante

Leggi su Thesocialpost.it

Pestaggi incessanti, in particolare durante i trasferimenti e all’arrivo nei nuovi centri di detenzione; testimoni riferiscono anche di scariche elettriche somministrate ai genitali; privazione sistematica di cibo e sonno; celle gelide d’inverno, dove si è costretti a dormire sul pavimento, o soffocanti d’estate, quando l’acqua viene distribuita con il contagocce; strutture sovraffollate o lunghi periodi di isolamento in spazi angusti che danno la sensazione claustrofobica di essere «sepolti vivi». Inoltre, ci sono pressioni psicologiche e indottrinamento in condizioni di estrema privazione per costringere i prigionieri ad arruolarsi nell’esercito russo; le condizioni igieniche e sanitarie sono paragonabili ale dei lager: le testimonianze degli ucraini liberati negli scambi di prigionieri sono costantemente simili e coerenti.