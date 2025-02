Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025: orario, programma in chiaro, streaming

Leggi su Oasport.it

si affronteranno mercoledì 12 febbraio (oe 20.45) nell’incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena un nuovo capitolo della classica della pallavolo tricolore contemporanea, ad appena tre giorni di distanza dalla finale della Coppa Italia vinta dalla corazzata veneta, che in precedenza aveva dettato legge anche in Supercoppa Italiana, nella semifinale del Mondiale per Club e nell’incontro d’andata di campionato.Le Pantere si presenteranno all’appuntamento con tutti i favori del pronostico e punteranno a proseguire la loro serie di imbattibilità, conquistando il 22mo successo nel torneo Le ragazze di coach Daniele Santarelli occupano il primo posto in classifica generale con 13 punti di vantaggio sulla formazione di Stefano Lavarini: una vittoria permetterebbe alle Campionesse d’Europa di conquistare matematicamente la regular season, mentre le meneghine puntano al successo per evitare il rischio di un possibile sorpasso da parte di Scandicci.