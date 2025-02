Ilfoglio.it - Dorothea Wierer è pronta a chiudere il centro

Nell’armadio dici sono tante cose che racchiudono il suo mondo. Oltre gli scarponi da biathlon e le carabine, c’è ad esempio un’ampia collezione di scarpe con il tacco: "A parte gli eventi, non ho molte occasioni per indossarle, ma quando smetterò tornerò a farlo, ho pure tante scarpe sportive e adoro cambiare e abbinare i colori con l’abbigliamento". Non mancano così i look e i trucchi, con il volto sempre sistemato: "Ci tengo a essere in ordine e adoro che tutto sia perfetto anche in gara, pur in uno sport di fatica". Tra le ante si trova però anche una buona dose di insicurezza: "Dovrei credere di più in me stessa, ho mille dubbi, non mi sento mai all'altezza, ho pochissima autostima ma o ce l'hai o no, non si può fingere. Io magari sono un talento, un'atleta forte, però fuoriclasse sono quelli per cui diventa tutto facile per anni, non solo per una stagione, come la Shiffrin o Bolt ".