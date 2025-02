Lanazione.it - Doppio appuntamento questo fine settimana al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini

Arezzo, 11 febbraio 2025 –alLedi, sabato 15 febbraio alle 17:00 il KS Lab, gruppo adulti del corso di formazione teatrale a cura di Kanterstrasse, andrà in scena con Un mare di memoria, per la regia di Monia Baldini e Fernanda Gonzalez, in collaborazione con il Piccolo Museo del diario Pieve Santo Stefano. Si tratta della restituzione teatrale di parole, corpi e immagini sul tema della Memoria; storie di chi per scelta o necessità si mette in viaggio, grazie alle testimonianze pubblicate nell'ambito del progetto DIMMI (Diari Multimediali Migranti). Domenica 16 febbraio alle ore 17:00 torna la rassegna Diffusioni KIDS con la compagniadel Cerchio ed il loro Il lupo e la capra adatto dai 4 anni in su, lo spettacolo, progettato e diretto da Mario Mascitelli, che è anche attore insieme a Mario Aroldi, è tratto dal racconto di Yuiki Kimura, narra la storia di un’amicizia nata in maniera spontanea, pur se generata da un equivoco.