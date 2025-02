Davidemaggio.it - Dopofestival parte con Olly, Bresh, Gaia e Cristicchi

“Alpuò arrivare chiunque, siete tutti invitati, non c’è una vera e propria scaletta”. Alessandro Cattelan in conferenza stampa ha presentato così lo show in onda su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo 2025, ma DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima chi ci sarà alla prima ‘nottata’.Il glass box allestito difronte al Teatro Ariston accoglierà nel corso delle serate anche qualche Big in gara e vi anticipiamo lacipazione questa sera/notte di uno dei favoriti alla vittoria finale,, insieme ae Simone.Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, interverrà nel corso della prima serata di Sanremo 2025 prima di prendere la linea dopo le 1:35, orario di chiusura previsto della premiere, e aprire ufficialmente il glass.