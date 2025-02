Iodonna.it - Dopo oltre quarant'anni di carriera, il volto Mediaset debutta sul palco del Teatro Ariston come co-conduttore della prima serata

«Ho detto più volte che questo è un Festival con una co-conduzione corale. Mi piace l’idea di fare un Festival con tanti amici. Allapuntata ho annunciato che sarebbero stati con me due meravigliosi amici. Tutti hanno pensato Pieraccioni. e Panariello, invece sono Antonella Clerici e Gerry Scotti». EccoCarlo Conti annunciò i nomi di chi lo avrebbe affiancato nellaserata di Sanremo 2025. Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in gara? X Leggi anche › Quando inizia Sanremo 2025 e dove seguire le 5 serate Sanremo 2025, Gerry Scotti co-serata«È rarissimo vedermi su Rai 1», disse Gerry Scotti in diretta a È sempre mezzogiorno!, il luogo prescelto per l’annuncio.