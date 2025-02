Riminitoday.it - Dopo la candidatura il lavoro non si ferma, in primavera il lancio del Piano strategico della cultura

Leggi su Riminitoday.it

Con lasi aprirà una nuova stagione per lariminese, per far germogliare il seme piantato lo scorso anno con l’intenso e proficuoche ha accompagnato laa Capitale italiana 2026. E’ infatti in procinto di aprirsi ufficialmente alla città un ulteriore sfidante.