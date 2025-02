Ilveggente.it - Dopo Fedez tocca a Sinner: Corona sgancia un’altra bomba

contro: l’attacco prima dell’udienza.L’ultima parola, come noto, toccherà al Tas di Losanna, che nel prossimo mese di aprile si pronuncerà in merito ad un caso che infiamma il dibattito pubblico da quasi un anno, ormai. Le udienze, rigorosamente a porte chiuse, si terranno il 16 e il 17 aprile, per cui sapremo solo allora se Jannikdovrà pagare, o meno, per la catena di negligenze che ha fatto sì che il tennista risultasse positivo al Clostebol.(AnsaFoto) – Ilveggente.itMalgrado spetti al Tribunale arbitrale dello sport pronunciarsi in merito a questa assurda vicenda di doping, c’è chi, ancora adesso, si erge a giudice per sparare sentenze non richieste. Come Nick Kyrgios, per esempio, che ha ingaggiato una vera e propria crociata ai danni del numero 1 del mondo sin da quando, la scorsa estate, si è diffusa la notizia della sua positività.