Dono per i pazienti oncologici. Un aiuto per combattere l'alopecia

Guardare al benessere deinon solo con le “normali“ cure mediche, ma anche con apparecchiature in grado di migliorare alcuni effetti collaterali. Segue questa linea di pensiero la donazione che Aelc (Associazione eugubina per la lotta contro il cancro) ieri ha consegnato all’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino: si tratta di un Paxman Scalp Cooler, un macchinario che combatteneiche seguono cure come la chemioterapia. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente di Aelc Benvenuto Procacci, Nicola Nardella, direttore generale della Asl Umbria, Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, Teresa Tedesco, direttore sanitario dell’ospedale di Branca, Michele Montedoro, responsabile del reparto di Oncologia, oltre a volontari e operatori sanitari.