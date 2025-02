Lettera43.it - Donnet incontra Mattarella da Munch: un bel colpo per l’ad di Generali

Philippee l’inquilino del Colle, una foto che in questa fase di guerra tra signori del denaro vale molto. Così il numero uno diè sbarcato a Roma e ha stretto la mano al presidente della Repubblica Sergioimmortalato dai fotografi in occasione dell’inaugurazione della mostraIl grido interiore a Palazzo Bonaparte. Anche se, come fanno notare dal Colle, dove sono sempre attenti a stare al di sopra delle parti, è una vittoria a metà: nella pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, con la felpata diplomazia romana, le fotografie pubblicate sono state scelte con estrema attenzione, e nella gallery non c’è traccia di. Si nota solamente il capo dello Stato con la regina Sonja di Norvegia. Il Ceo appare solo nel video girato nel corridoio di Palazzo Bonaparte, e poi sul palchetto nei panni del “padrone di casa”.