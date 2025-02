Donne, soltanto 34% in settori Steam

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 In Italia leattive nei(scienza,tecnologia,arte,inge-gneria e matematica) sono solo 400mila, il 34% del totale, in professioni tradizionalmente percepite come maschili. E' il dato dal convegno Sirm, Società radiologia medica interventistica,nella Giornata dellenella scienza. Presente il ministro della Salute Schillaci, mentre sui social il titolare dell'Istruzione Valditara scrive: "Promuovere l'uguaglianza di genere per offrire pari opportunità. Valorizzare e sostenere i talenti femminili".