Donne di ieri e oggi nulla è cambiato

In che modo è cambiata la condizione della donna? Abbiamo intervistato una nonna di 75 anni che ci ha mostrato il suo punto di vista. Com’era la situazione delleal suo tempo? "Avevano un ruolo fondamentale all’interno della famiglia, come mogli e madri. Poche lavoravano e pochi erano i lavori che potevano svolgere". Qual era la cosa più ingiusta che dovevate sopportare? "L’essere ritenute inferiori solo perché. Era umiliante". Avete lottato per cambiare le cose? "La mia generazione ha vissuto il ‘68, anni di lotte e proteste per ottenere più giustizia". È migliorata la situazione? "Sì, per certe cose. Per altre è peggiorata". In che senso? "Sono migliorate le opportunità di studio e lavoro, sulla carta. Ma è aumentata anche la violenza. Uomo e donna devono avere stessa dignità e stessi diritti, ma serve cambiare la mentalità delle persone".