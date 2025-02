.com - Donna accoltellata in casa: mercoledì i funerali di Eleonora. Lutto cittadino alla Rufina. Stasera fiaccolata

Leggi su .com

domani(Firenze), in occasione deidiGuidi, la 34ennea morte sabato scorso dal convivente, Lorenzo Innocenti. Oggi, 11 febbraio 2025, è stata allestita la camera ardente nei locali dell'oratorio don Angelo Fabbri in via Martiri di Berceto, dove dalle 16 sarà possibile portarle un ultimo saluto e dove domani, alle 14,30, si svolgeranno le esequieL'articoloindiproviene da Firenze Post.