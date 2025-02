Lanazione.it - Donato un letto bilancia al pronto soccorso del San Donato per la gestione dell’ictus ischemico

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Unper ildell’ospedale di Arezzo utile per ladel paziente con ictusin fase acuta. È la donazione, avvenuta questa mattina all’auditorium del San, da parte dei sei Rotary club di Area Etruria (Arezzo, Arezzo Est, Casentino, Cortona Val di Chiana, Sansepolcro, Valdarno) e del Rotaract Club Arezzo. L'impiego di letticonsente, con assoluta immediatezza e precisione, la determinazione del peso corporeo del paziente candidato al trattamento fibrinolitico, per una ottimizzazione più efficace dell’utilizzo del farmaco e senza allungare i tempi di esecuzione per la pesatura del paziente. L'uso del farmaco potrà così avvenire in condizioni di massima tempestività, con una riduzione dei tempi operativi.