Cultweb.it - Donald Trump cambia ufficialmente il Golfo del Messico in Golfo d’America (e Google maps esegue): può farlo?

Leggi su Cultweb.it

haaggiornato il nome deldelin “” per gli utenti statunitensi, seguendo un ordine esecutivo firmato dal presidente. La modifica ha sollevato critiche da parte del, che considera inappropriata la decisione, in quanto ildelè una vasta area marittima condivisa anche con Cuba. La questione ha acceso un dibattito internazionale, sollevando dubbi sulla reale autorità degli Stati Uniti nelre la denominazione di una regione geografica riconosciuta a livello globale.La domanda dunque è: può un capo di Stato agire in questo modo? La legittimità di questa azione è altamente discutibile. Secondo quanto riportato da El Pais, che cita la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la giurisdizione di uno Stato sulle acque territoriali si estende fino a 12 miglia nautiche (circa 22 km) dalla costa.