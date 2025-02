Liberoquotidiano.it - Domenica In si trasforma in un "mini Sanremo 2025": ecco chi ha vinto, tutto già scritto

Come Porta a Porta di Bruno Vespa è considerata la «terza camera» della politica italiana,In di Mara Venier può a buon diritto fregiarsi del titolo di pre e post-ufficiale. Il calendario dà una mano a Zia Mara, che apre e chiude la settimana santa (televisivamente parlando) del Festival. Il canovaccio è semplice e rispettatissimo, anno dopo anno: laprecedente al debutto della kermesse, negli studi di Rai 1 transitano vecchie e nuove star della canzone italiana. Chiacchierano, spettegolano, rivendicano e sopratcantano, in un voluto effetto karaoke che può nazionalpopolare non si può. Lasuccessiva, stesso copione ma con i protagonisti dell'Ariston: chiacchierano, spettegolano, rivendicano, cantano e sopratlitigano. Se insommaIn è un Festival in minore, possiamo già dire che l'edizioneha il suo campione-ombra.