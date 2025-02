Calcionews24.com - Domani il derby di Liverpool, Slot: «in FA Cup eliminazione inaccettabile, domani dobbiamo mostrato il nostro lato migliore»

Leggi su Calcionews24.com

il recupero di Premier nelcontro l’Everton: le parole di Arnein conferenza stampa in vista della partita Iltorna in campoper il recupero della 15ª giornata di Premier League contro l’Everton per ildel Merseyside a Goodison Park. Di seguito le parole di Arne, tecnico .