Dobbiamo perdere le speranze su Federico Chiesa?

“Dov’è?” se lo chiedeva la BBC un mesetto fa. Era arrivato come una scommessa,, in estate. Era costato poco perché praticamente cacciato dalla Juventus, per ragioni tecniche ed economiche. C’era la possibilità che le cose non andassero proprio lisce, ma era difficile immaginare che arrivati a metà febbraio potesse aver giocato 25 minuti in Premier League e poco più di cento in Champions League, per di più quando il Liverpool era ormai sicuro della qualificazione.Domenica è ricomparso, fantasma della fascia destra, nella partita di FA Cup contro il Plymouth. In una squadra zeppa di riserve,era quello scrutato con maggiore attenzione: l’unico dei tre attaccanti - gli altri erano Diogo Jota e Luis Diaz - a non essere inserito nelle rotazioni di Arne Slot.ha giocato come fa di solito in Inghilterra, cioè male, e il Liverpool è stato clamorosamente eliminato dal Plymouth Argyle, ultimo in classifica in Championship.