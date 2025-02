Ilrestodelcarlino.it - "Divulgati dati sensibili". Il Garante condanna scuola

Il reclamo era partito da quattro mamme. Perché l’istituto comprensivo statale ’Corso Matteotti’ di Alfonsine aveva inviato in tre occasioni, usando le iniziali degli alunni distinti per classe, il calendario delle riunioni Glo, ovvero il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione: quello che si occupa degli interessi e dei bisogni di ogni alunno dellacon un’accertata condizione di disabilità. A ricevere quelle informazioni, erano stati docenti, alunni, genitori e il personale sanitario invitato agli incontri. Una violazione del trattamento deipersonali, secondo ilper la protezione deipersonali (Gpdp). E così, attraverso un provvedimento depositato nelle scorse settimane, il Gpdp ha ingiunto allain questione di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro.