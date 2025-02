Agi.it - Disinfezione contro la legionella, chiusa la sede del ministero dell'Ambiente

AGI - Ladela Sicurezza Energetica di Via Cristoforo Colombo, a Roma, è stataperdopo che neilli su alcune reti idriche sono stati trovati valori diche richiedevano un intervento. Da oggi "in via cautelativa" i dipendenti lavorano quindi in modalità agile, con uno 'smart working' in deroga, in attesa del completamento. Illi su impianti di riscaldamento e climatizzazione, informa lo stessoin una circolare, hanno dato esito negativo.