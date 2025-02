Lanazione.it - Discarica abusiva in un’area protetta. Anche rifiuti pericolosi vicino all’Arno e al lago, 3 denunce

Pontedera, 11 febbraio 2025 – Unadidi ogni genere,, insoggetta a vincoli ambientali e idrogeologici a causa della vicinanza del fiume Arno e di un laghetto. E’ stata scoperta, al termine di accurate indagini, dagli agenti del gruppo sicurezza urbana della polizia locale dell’Unione Valdera. L’operazione è stata condotta con il supporto di personale Arpat della Regione Toscana, dell’Asl (sia del settore igiene pubblica che della tutela animali, in quanto all’interno dell’area erano presenti esemplari di pollame), nonché di tecnici comunali degli uffici ambiente ed edilizia. Iilleciti sono stati scovati in un terreno agricolo a La Rotta. Lae il terreno sono stati sequestrati. “L’area in questione era stata adibita a, con l’abbandono illecito didi vario genere, tra cui batterie per auto, bombole di gas, masserizie, materiali inerti, scarti legnosi e ferrosi, nonchéelettrici – si legge in una nota divulgata ieri dal comando della polizia locale – Nel corso delle verifiche, sono stati individuatimanufatti edilizi presumibilmente realizzati senza alcun titolo abilitativo o autorizzazione.