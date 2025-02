Liberoquotidiano.it - Diretta Sanremo | Ci siamo: via alla prima serata, 29 big in gara e la "top five" al buio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Eccoci, dopo tanta attesa, è iniziato il 75esimo Festival della canzone italiana,2025. All'Ariston è tornato Carlo Conti dopo il "regno" di Amadeus durato cinque anni. Il conduttore toscano questa volta sarà affiancato da diversi co-conduttori e diverse co-conduttrici. Questa sera spazio a un protagonista assoluto come Gerry Scotti che di fatto per una sera sarà in Rai, lui, volto storico di Mediaset. Ma c'è anche il ritorno di Antonella Clerici, la donna che più di tutte è stata sul palco dell'Ariston. La musica? Sono 29 i big in. Grande attesa per Giorgia, Fedez, Cristicchi, Brunori Sas e tanti altri. E in questa edizione, come ha sottolineato Carlo Conti, nessuno spazio ai monologhi epolitica. A vincere sarà solo la musica. In fondo a questotroverete sempre la scaletta con l'ordine d'uscita dei cantanti.