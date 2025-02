Quotidiano.net - Diretta Sanremo 2025, la prima serata minuto per minuto: attesa per Jova e Tamberi

Roma, 11 febbraio– L’è finita. Alle 20,40 in punto su il sipario dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di, che vede il ritorno al timone di Carlo Conti, dopo 5 edizioni condotte da Amadeus. La novità in scaletta dell’ultim’ora è la presenza di Gianmarco. Il campione olimpico di salto in alto, raggiungerànotti, super ospite di stasera durante la sua performance dentro e fuori dall'Ariston, con tamburi disseminati lungo le strade, il porto, sui balconi delle abitazioni per L'Ombelico del Mondo. La gara tra i cantanti è protagonista assoluta dellagiornata della kermesse, con il debutto sul palco di tutti e 29 i “big” che si contendono la vittoria. Alle canzoni si alternerà, come sempre, lo show che sarà scandito dagli ospiti. Non solo musicali.