Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Juventus-PSV 0-0: Ci prova Gonzalez LIVE

Si torna in campo per i playoff della: gara d’andata tra lae il PSV EindhovenDopo la fase campionato, che ha decretato le prime otto squadre ad accederemente agli ottavi di finale, si giocano i playoff dellache stabiliranno le altre otto formazioni qualificate al prossimo turno.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itTre le italiane in campo, Atalanta e Milan giocheranno domani, ma è laad aprire le danze. La squadra bianconera, guidata in panchina da Thiago Motta, arriva a questo appuntamento dopo l’importante vittoria ottenuta in campionato contro il Como di Cesc Fabregas nell’anticipo del venerdì. Grande protagonista il nuovo acquisto Randal Kolo Muani, arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain nella sessione invernale del calciomercato e autore di cinque gol in tre partite.