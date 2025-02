Ilfattoquotidiano.it - Diffusione di malattie infettive, raccolta dei dati, prevenzione delle epidemie: ecco perché l’uscita degli Usa dall’Oms sarà una catastrofe

Stati Uniti dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) è un fatto drammatico, che rischia di minare il contenimentoglobali e di consegnare la stessa Oms ai privati, privandola del suo ruolo imparziale di tutela della salute pubblica. A lanciare l’allarme sono le due principali associazioni di medicina ambientale in Italia, ISDE (Associazione Medici per l’Ambiente) e SIMA (Associazione Italiana di Medicina ambientale). Con il clima che cambia infatti, fanno notare gli esperti, aumentano nel mondo lee virali trasmesse da vettori, come la malaria, che nel 2022 ha registrato oltre 249 milioni di casi nel mondo, riapparendo in aree precedentemente non endemiche. Ma anche zoonosi emergenti come il virus Nipah e nuovi ceppi influenzali imporrebbero un monitoraggio costante.