Difesa e collettivo | Holiday fa subito centro | Virtus la sfida con Milano carica tutti

Difficile, forse impossibile, dire quale potrà essere il rendimento di Justinnel contesto bianconero. Sicuramente l’approccio è dei migliori. Justin, che era già stato in Europa in due occasioni – Belgio nel 2011 e Ungheria due anni più tardi – appare un ragazzo tranquillo, intelligente. Capace, soprattutto, di giocare e divertirsi, perché quando si parla di basket si illumina e sorride, senza strafare. Chi arriva da fuori, per capire la, Bologna e il campionato italiano, di solito si affida ai leader storici, da Belinelli a Shengelia. Justin no. O meglio, ascolta i leader, ma parla con Akele e Diouf, Zizic e Visconti. Il modo migliore per entrare nel gruppo. E calarsi velocemente nella nuova realtà. Senza dimenticare che, i concetti più gettonati, mentre si racconta e risponde alle domande, sono, squadra e approccio.