Dietro a una grande donna può esserci un’altra grande professionista

Abbiamo spesso ripetuto quanto sia importante concedersi più occasioni in uno stesso ristorante. A distanza di tempo, con il cambiare delle stagioni, dello staff, e delle persone stesse che definiscono l’anima di un progetto, molti aspetti possono evolvere. Non è una dinamica che si può conoscere a monte, occorrono tempo, dedizione, uno spirito analitico profondo e una sana oggettività. L’ultima nostra visita da Hisa Franko, la casa della chef slovena Ana Ros, risaliva al 2022. Sono passati poco più di due anni, quindi in assoluto non così tanto, ma quanto basta perché questa tenace imprenditrice si portasse a casa il terzo macaron della guida Michelin.A settembre 2023 infatti il ristorante ha ottenuto ottenuto finalmente le tre stelle, il più alto riconoscimento mai dato in Slovenia, tanto più a unadi sesso femminile.