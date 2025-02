Secoloditalia.it - Dieci cose antifasciste da imporre in scaletta a Carlo Conti prima della fine del Festival

Quandoha dovuto ribadire per il secondo giorno consecutivo di essere antifascista, anzi, “decisamente antifascista”, a molti è scappato da ridere e non solo tra i giornalisti presenti all’Ariston di Sanremo. Il nome che è balenato nella memoria di molti è stato quello di Mario Brega: l’attore e caratterista romano, volto da duro dei western all’italiana, con simpatie a destra, costretto a recitare la parte del comunista duro e puro in un film diVerdone. Il poveropareva Mario Brega nella scena: “Io non so’ comunista così, so’ comunista così!”, con tanto di pugno chiuso in risposta alla giovane fricchettona che lo aveva chiamato “fascio”. A TeleMeloni (chissà perché non l’hanno mai chiamata TeleVeltroni o TeleD’Alema quando la sinistra davvero egemonizzava tutta la Rai) dovrebbero presto correre ai ripari.