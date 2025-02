Juventusnews24.com - Di Gregorio o Perin in porta in Juve Psv? Nessun dubbio per il playoff di Champions League: chi giocherà

di RedazionentusNews24Diininper ildi: chiquesta sera all’Allianz StadiumManca sempre meno alla sfida in programma questa sera trantus e, partita valevole per l’andata deidi. Un match che i bianconeri vogliono vincere per avvicinare il traguardo qualificazione.Inci sarà ancora una volta Michele Di. Nonostante i tanti impegni ravvicinati Thiago Motta punterà ancora una volta sull’ex Monza, con Mattiache invece siederà in panchina.QUOTE– Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’imntissima gara di andata deidi: allo Stadium arriva quelche i bianconeri avevano già battuto nelStage.