Di Gennaro: "Il Napoli può risentire dell'assenza di Neres"

Di: “Ilpuòdi”">L’ex calciatore e commentatore Antonio Di, intervenuto nel programma Maracanà su TMW Radio, ha analizzato le principali tematiche del giorno, a partire dalla sfida tra Juventus e PSV in Champions League.Juventus-PSV: “Koopmeiners in panchina sarebbe una bocciatura pesante”Secondo Di, la sfida contro gli olandesi è cruciale per i bianconeri, sia sul piano tecnico che economico: “Thuram deve giocare, è imprescindibile per entrambe le fasi di gioco. Koopmeiners non sta bene, ma se resta fuori sarebbe una bocciatura pesante. L’ho visto contro l’Empoli ed è irriconoscibile rispetto ai tempi dell’Atalanta, sembra un oggetto misterioso”.Un altro tema sottolineato è la continua rotazione della formazione: “Thiago Motta ha già schierato 34 formazioni diverse, un dato che la dice lunga.