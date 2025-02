Quotidiano.net - Di cosa parla la canzone di Elodie ‘Dimenticarsi alle 7’ a Sanremo

è senza dubbio una delle artiste più attese dal pubblico del Festival di2025. Tanto a livello italiano quanto dal punto di vista internazionale, la cantautrice romana è infatti una delle protagoniste più amate della musica pop. Sul palco del Teatro Ariston, porta7’, una delle poche canzoni con ritmi dance di questa edizione della manifestazione. “E’ un brano d’amore, c’è del dramma. Ma allo stesso tempo è un pezzo deep house, quindi in realtà ha un incalzare in cassa in quattro – spiega la stessaDi Patrizi -. C’è una disperazione un po’ diversa, diciamo.7’ è un brano molto visivo. Se7’ fosse un’immagine, sarebbe un faro di luce sulla luna”.arriva al Festival di2025 dopo aver già calcato il prestigioso e leggendario palco del Teatro Ariston tre volte: nel 2017 con ‘Tutta colpa mia’, che le ha portato l’ottavo posto in classifica, nel 2020 con ‘Andromeda’, ottenendo un settimo posto, e nel 2023 con ‘Due’, piazzandosi in nona posizione nella classifica finale.