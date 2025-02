Universalmovies.it - Dexter: Resurrection | Peter Dinklage si unisce al cast

è l’ultimo nome dietro il sontuosoing di, la nuova serie tv ambientata nell’universo Morgan.Dopo l’ingaggio di Uma Thurman, confermato a fine gennaio, arriva oggi l’annuncio di una aggiunta ad unche inizia ad assumere un peso specifico interessante. Il the Hollywood Reporter ha riferito che(Game of Thrones) è entrato neldella nuova serie tv con un ruolo regolare. Secondo la descrizione ufficiale, infatti, il personaggio diè un capitalista di rischio miliardario che nasconde sotto le sue azioni da filantropo un segreto oscuro.Seguiranno nuovi aggiornamenti.Note di ProduzioneLa produzione diè iniziata all’inizio di questo mese a New York e la serie sarà lanciata prossimamente su Paramount+ in Italia.