Ilgiorno.it - Design sempre più al femminile: "La ricetta: empatia e ascolto. Musei come semi che crescono"

Luci spente sulla mostra appena conclusa su “al. Il progetto sensibile” al Castello Sforzesco, ma il dibattito è aperto e si fa interessante. Mara Servetto, architetta e co-founder insieme a Ico Migliore, di Migliore+Servetto, studio di progettazione internazionale che in quasi trent’anni ha realizzato più di 800 progetti in 21 nazioni diverse, è convinta che sia necessario tenere accesa la luce, "per andarepiù verso una maggiore parità di genere". Ama moltissimo i, eMigliore+Servetto curerà l’allestimento della prossima mostra, a fine marzo, su Andrea Solaro “La seduzione del colore”, al Poldi Pezzoli. Cos’è per lei ilale perché delle donneer si parla ancora troppo poco?"Porre l’accento sulalcon un’ottica esplorativa, e non celebrativa (questo il merito della recente mostra) dà rilievo all’indagine.