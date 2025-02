Ilrestodelcarlino.it - Design raffinato e prestazioni da urlo: il MacBook Air M2 è in offerta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IlAir M2 è un notebook potente, leggero e sottile. Progettato per tutti quegli utenti che desiderano una macchina affidabile per lavorare e studiare (e giocare, perché no) anche quando sono fuori casa, oggi questo laptop da 13 pollici è acquistabile a poco più di 900 euro su Amazon grazie allo sconto del 27%. Ed è la versione con 16GB di RAM, la quantità giusta per un multitasking senza alcun tipo di compromesso.Air M2 a prezzo superAir M2: il notebook leggero che nasconde un gigante IlAir M2 (lanciato nel 2022) presenta unrinnovato rispetto al modello precedente: profilo più squadrato, cornici più sottili intorno al display e notch rendono questo notebook facilmente riconoscibile. A proposito del display, è un Liquid Retina da 13,6 pollici che permette di godere di immagini nitide, con colori vividi e contrasti sorprendenti.