Derubato a 91 anni da due donne. Vede la targa e le fa prendere

Di un furto in appartamento avvenuto a Castorano l’1 novembre del 2022 ai ddi un uomo di 91sono accusate dueabruzzesi di 39 e 24difese dagli avvocati Mario Ciafrè e Gianluigi Amoroso. Quel giorno una donna di nella presenza, completamente vestita di nero, si presentò nell’abitazione dell’anziano chiedendogli informazioni circa appartamenti in affitto nella zona. Sembrava una situazione normale e nulla faceva presagire che invece il compito della donna era quello di distrarlo per permettere alla complice di introdursi nell’abitazione e di impossessarsi di alcuni monili in oro. L’anziano si è poi reso conto di cosa era accaduto e, in barba all’età avanzata, è riuscito are l’auto con la quale le duesi sono allontanate, appuntando anche il numero diche ha poi puntualmente riferito ai carabinieri.