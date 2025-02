Anteprima24.it - Deputato investito dopo la denuncia di occupazioni abusive, arrivano le condanne

Tempo di lettura: 2 minutiSono stati condannati i coniugi che, a Napoli, minacciarono di morte in diretta, per poi investirlo con la moto, ilFrancesco Emilio Borrelli (Avs), che avevato ledi case da parte dei clan a Pizzofalcone.“Metodo mafioso, dice la sentenza – scrive in una nota il parlamentare – come sempre detto, dietro il sipario delleagisce la camorra tramite soggetti violenti e pericolosi. Un sistema che ora va smantellato”.Il Tribunale di Napoli (gip Della Ragione) – riferisce la nota – con provvedimento pronunciato all’esito dell’udienza celebrata con il rito abbreviato il 10 febbraio 2025, ha condannato gli imputati Amato Caterina e Montagna Stanislao per minaccia aggravata dal metodo mafioso rispettivamente alle seguenti pene: mesi 6 (pena sospesa) per Amato Caterina e nove mesi per il coniuge Montagna Stanislao nonché a risarcire i danni da liquidarsi in separata sede civile.