Dayitalianews.com - Denuncia la madre dopo essere stata maltrattata e sottoposta ad orribili punizioni corporali dalla madre per 14 anni: “Per me era tutto normale”

Leggi su Dayitalianews.com

Il Corriere della Sera ha raccontato la storia allucinante di Alexandra, una ragazza oggi 24enne di Torino che per 14ha subito le peggiori umiliazioni eda parte della. La giovane, messa alla portail 20 gennaio del 2021 quando aveva 20, si è decisa arla e lacondannata a duedi carcere per maltrattamenti, con pena confermata in appello.La drammatica storia di AlexandraSin dalle elementari Alexandra èad. Se non prendeva il massimo dei voti a scuola, la mamma la costringeva ad inginocchiarsi per ore sui ceci, sul riso e sui gusci delle noci, insultandola in tutti i modi possibili con frasi come “non vali niente”, “sei una schifezza”, “avrei fatto meglio a non metterti al mondo”.