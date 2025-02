Denuncia la madre dopo 14 anni di insulti e umiliazioni Parla Alexandra | Per me era tutto normale | perché lo faceva

Leggi su Open.online

Se ladiè stata condannata a duedi carcere per maltrattamenti, con pena confermata in Appello, il merito è anche di un’ex insegnante della ragazza che l’ha convinta are. La 23enne di Torino ha subito maltrattamenti eda suaper ben 14. Come racconta il Corriere della Sera, era la sera del 20 gennaio 2021 quanto, all’epoca ventenne, era stata letteralmente cacciata da casa: «Tu con me hai chiuso – le aveva detto sua– Ti do un minuto per fare una telefonata e chiedere a qualcuno di aiutarti».non volevare laPer circa due ore,è rimasta sul marciapiede ad aspettare il suo fidanzato e un’ex insegnante, per un po’ l’ha anche ospitata. Ed è stata proprio la docente a convincerla are sua