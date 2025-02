Impresaitaliana.net - Dema, Cgil: “Restano le preoccupazioni sul futuro dello stabilimento”

Leggi su Impresaitaliana.net

I sindacati chiedono un piano industriale per capire il destino delle maestranze di«Questa mattina, apprendiamo da fonti interne qualificate, che Adler ha proceduto alla cessazione dei rapporti di lavoro del Direttore generale di, del Responsabile acquisti e dei Direttori didi Paolisi e Somma Vesuviana. I licenziamenti dei dirigenti sono in continuità con il piano industriale illustrato da Paolo Scudieri lo scorso 6 febbraio al MIMIT».Queste le parole di Mauro Cristiani, segretario generale della Fiomdi Napoli secondo il quale si sta assistendo alla progressiva cancellazione del Gruppomettendo a rischio oltre 200 posti di lavoro. Per i sindacati serve un nuovo piano industriale, diverso da quello del 20 dicembre 2024, e devono essere contemplati investimenti e piena occupazione dei lavoratori.